- Abbiamo chiesto tutti insieme tante volte al presidente russo Vladimir Putin di cesare le ostilità, in particolare i bombardamenti sui civili e "continueremo a farlo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi all'arrivo a Versailles per il vertice europeo informale tra capi di Stato e di governo. "La risposta a questo dramma non può essere che europea", ha detto il premier. (Frp)