Roma: Zingaretti, collaborazione con Gualtieri assoluta novità

20 luglio 2021

- La collaborazione tra Regione Lazio e Comune di Roma, dopo l'insediamento in Campidoglio di Roberto Gualtieri "è molto importante, una assoluta e positiva novità, lo dico come amministratore da 14 anni". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, presentando con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri il protocollo tra Roma Capitale, Regione Lazio e Terna per l'ammodernamento della rete elettrica della Capitale. "Sia per il Pnrr, sia per la crescita e l'affermazione di un modello di sviluppo diverso, coloro che competono a livello globale sono i sistemi territoriali - ha sottolineato Zingaretti - e quindi stiamo lavorando gomito a gomito perché il nostro sistema territoriale si imponga in Europa e nel mondo, perché le nostre competenze non competano ma vi sia un fattore di efficacia. Una novità che va incontro alle aspettative dei cittadini che ci dicono: fate bene e fate presto", ha concluso Zingaretti. (Rer)