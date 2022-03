Fine vita: Parisse (CI), Stato che rinuncia a curare è una sconfitta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il valore della vita: è questo che dobbiamo tutelare e promuovere. Dobbiamo aiutare il malato a vincere la solitudine accostandogli medici e professionisti ma ricchi di umanità che sappiano ascoltarlo indicandogli un'alternativa". Lo afferma in una nota la deputata Martina Parisse, capogruppo in commissione Giustizia di Coraggio Italia, commentando il via libera dell'Aula della Camera alla proposta di legge sul fine vita. "Siamo per eliminare la sofferenza - aggiunge la parlamentare - non il sofferente. Questa legge, invece, non risponde in maniera adeguata alla tutela delle persone fragili che chiedono aiuto ma offre loro una più facile via d'uscita. Molti altri sono i profili problematici. È una legge che non adempie in modo cogente alle richieste della Consulta sul percorso di cure palliative ed è assente un sistema di controllo e monitoraggio sui percorsi di suicidio intrapresi dai malati". (segue) (Com)