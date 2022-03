Fine vita: Parisse (CI), Stato che rinuncia a curare è una sconfitta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Parisse, "il piano si fa sempre più inclinato in quanto per accedere è sufficiente essere portatori di una condizione clinica irreversibile. Ciò significa che sarà così possibile cancellare vite di diabetici, di chi è affetto da ipertiroidismo o malattie geniche senza che siano necessariamente intrapresi percorsi utili a combattere il dolore e la sofferenza psicologica, riscoprendo il valore della vita. La gravità della malattia non è un pre-requisito e non sono previste scale mediche validate per valutare la sofferenza. Questa dovrà essere percepita come tale esclusivamente dal paziente ma ben sappiamo quanto la sofferenza stessa possa inficiare la qualità della vita e quindi la 'visione della stessa. Nulla i medici potranno obiettare a quel punto. Oggi perde lo Stato, che rinuncia a curare, a prendersi cura dei suoi cittadini". (Com)