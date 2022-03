Ue: Mezzomo (Intesa Sanpaolo), annunci Bce coerenti con rialzo tassi nel quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli annunci odierni della Banca centrale europea, che ha confermato l’accelerazione del processo di normalizzazione della politica monetaria nonostante l’incertezza legata all’invasione russa dell’Ucraina – il cui impatto economico appare piuttosto mite nello scenario centrale di previsione – sono coerenti con lo scenario di un primo rialzo dei tassi nel quarto trimestre 2022. È il commento di Luca Mezzomo, economista della direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. “I mercati sono tornati a scontare due rialzi dei tassi entro fine anno, rispettivamente l’8 settembre e il 15 dicembre: tecnicamente un rialzo a settembre non può essere escluso, ma ci sembra improbabile fuori da scenari molto benigni di impatto della crisi”, ha scritto, aggiungendo che le previsioni dello staff sul 2022 appaiono “sorprendentemente ottimistiche” alla luce dei forti rincari osservati sull’energia. La crescita del Pil, ricorda Mezzomo, è prevista al 3,7 per cento con un rallentamento a 2,1 nel 2023. “La nostra valutazione attuale è che la crescita media annua sarà probabilmente nell’ordine del 3 per cento, mentre ci aspettavamo una crescita di 3,8 prima della guerra: la revisione delle stime di inflazione porta la media annua prevista da Bce a 5,1 per cento nel 2022 e 2,1 nel 2023, mentre la previsione 2024, rivista al rialzo di un decimo, è appena inferiore al due per cento”, ha spiegato, aggiungendo che malgrado la revisione, le nuove proiezioni di inflazione restano inferiori alle nostre su tutto l’orizzonte previsionale. (Rin)