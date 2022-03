Ucraina: ministero Esteri Cina, Usa "rendano conto dei loro programmi biologici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti "rendano conto dei loro programmi biologici in patria e all'estero" e "completino quanto prima la distruzione del loro arsenale di armi chimiche". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, dopo che il ministero della Difesa russo ha accusato Washington di aver condotto in Ucraina attività di ricerca e sviluppo di armi biologiche. "La comunità internazionale nutre da molto tempo serie preoccupazioni circa le attività biologiche statunitensi. Il mondo non sa cosa stiano facendo gli Stati Uniti a Fort Detrick o nei suoi 336 laboratori biologici all'estero", così come non sa se le attività siano effettivamente conformi alle disposizioni della Convenzione sulle armi biologiche (Bwc), ha detto Zhao. "È da irresponsabili liquidare i timori della comunità internazionale come 'disinformazione'" e bisogna "tenere a mente la salute e la sicurezza delle persone in Ucraina", ha sottolineato. (segue) (Cip)