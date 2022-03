Ucraina: ministero Esteri Cina, Usa "rendano conto dei loro programmi biologici" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha accusato il Cremlino di diffondere intenzionalmente menzogne ​​sul fatto che gli Stati Uniti e l'Ucraina stiano conducendo attività per la preparazione di armi chimiche e biologiche da utilizzare contro la Russia. "Abbiamo anche visto funzionari della Repubblica popolare cinese fare eco a queste teorie del complotto. Questa disinformazione russa è una totale sciocchezza e non è la prima volta che la Russia inventa false affermazioni contro un altro Paese. Inoltre, queste ricostruzioni sono state sfatate in modo definitivo e ripetuto nel corso degli anni", ha aggiunto Price. "Come abbiamo sempre detto, la Russia sta inventando falsi pretesti nel tentativo di giustificare le proprie azioni orribili in Ucraina. Gli Stati Uniti non possiedono né gestiscono laboratori chimici o biologici in Ucraina, rispettano pienamente i propri obblighi ai sensi della Convenzione sulle armi chimiche e della Convenzione sulle armi biologiche e non sviluppano né possiedono tali armi da nessuna parte. È la Russia che ha programmi attivi su armi chimiche e biologiche e viola la Convenzione sulle armi chimiche e la Convenzione sulle armi biologiche", prosegue la relativa nota ufficiale. "La Russia detiene un record per quello che riguarda la pratica di accusare l'Occidente degli stessi crimini che la Russia stessa sta perpetrando. Queste tattiche sono un ovvio stratagemma della Russia per cercare di giustificare ulteriori attacchi premeditati, non provocati e ingiustificati contro l'Ucraina. Ci aspettiamo pienamente che la Russia continui a raddoppiare questo tipo di affermazioni con ulteriori accuse infondate", conclude. (Cip)