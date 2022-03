Russia: Putin, Stati Uniti ingannano propria popolazione nascondendosi dietro Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno cercando di ingannare la propria popolazione, nascondendosi dietro la Russia, poiché la fornitura di petrolio russo al mercato statunitense è trascurabile. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con l'esecutivo. "Le forniture di petrolio russo al mercato statunitense non superano il 3 per cento, si tratta di una quantità trascurabile ed i loro prezzi stanno crescendo", ha sottolineato Putin. Secondo lui né la Russia, né il divieto di importazione di petrolio russo hanno a che fare con gli incrementi delle quotazioni del greggio. "Si nascondono dietro queste decisioni per ingannare ancora una volta la propria popolazione", ha detto Putin. (Rum)