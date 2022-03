Polonia: ministra Clima, pronti a rinunciare a forniture energetiche dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è pronta a rinunciare alle forniture energetiche dalla Russia. Lo ha detto la ministra del Clima e dell’Ambiente, Anna Moskwa, intervistata dall’emittente “Radio Plus”. “Probabilmente ci sarebbe bisogno di limitate restrizioni temporanee ma non significative dal punto di vista del cittadino”, ha detto. "Sanzioni forti e determinate che colpiscano la Russia hanno senso, ivi incluse fonti regolari di grandi redditi”, la Polonia lavora pertanto “all’introduzione di sanzioni da parte dell’Europa a gas, petrolio e carbone”, ha continuato. La ministra ha detto che compagnie nazionali come Lotos e Orlen lavorano da tempo per la diversificazione energetica e hanno ridotto la dipendenza dal greggio russo dal 90 per cento del 2015 all’attuale 60 per cento. (Vap)