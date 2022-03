Egitto-Tagikistan: incontro tra presidenti, focus su relazioni bilaterali e terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha incontrato il suo omologo tagiko Emomali Rahmon al Cairo. Lo ha affermato il portavoce della presidenza egiziana Bassam Rady, aggiungendo che l'incontro ha riguardato lo sviluppo delle relazioni bilaterali e lo scambio di esperienze in vari campi, compreso quello della lotta al terrorismo. Da parte sua, il presidente tagico ha espresso l'interesse del suo Paese a beneficiare dei giganteschi progetti nazionali e dell'esperienza pionieristica di sviluppo a cui sta assistendo l'Egitto. I due presidenti hanno discusso della cooperazione nei settori dell'estrazione mineraria, dell'agricoltura, delle risorse idriche, del turismo e della salute, ha affermato Radi, aggiungendo che Al Sisi e Rahmon concordano sull'importanza di investire nelle potenzialità di cui godono Egitto e Tagikistan per migliorare la cooperazione economica e gli scambi commerciali tra i due Paesi. Le due parti hanno discusso dei programmi di formazione e supporto tecnico offerti dall'Egitto ai lavoratori tagichi e dell'accoglienza di studenti nelle università egiziane. I due presidenti hanno anche discusso della situazione in Ucraina e Afghanistan, della cooperazione e del coordinamento tra i due Paesi nel campo della sicurezza e dell'intelligence, e dello scambio di informazioni ed esperienze, soprattutto per quanto riguarda la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Il presidente tagico ha apprezzato il ruolo delle antiche istituzioni religiose egiziane nella diffusione dei corretti insegnamenti della religione islamica e nella lotta al terrorismo, e ha invitato Al Sisi a fare una visita ufficiale nel suo Paese. (Cae)