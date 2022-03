Imprese: Cementos Portland (Fcc) chiude temporaneamente 7 stabilimenti per prezzi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cementos Portland, filiale dell'azienda di costruzioni spagnola Fcc, ha chiuso tutti i 7 forni dei suoi centri di produzione in Spagna a causa del prezzo elevato dell'elettricità che è stato aggravato ulteriormente dalla guerra in Ucraina. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", l'azienda ha comunicato ai suoi lavoratori l'intenzione di paralizzare l'attività fino a quando il prezzo dell'elettricità non tornerà sotto i 200 euro per megawattora rispetto agli attuali 370. Si tratta di una misura temporanea per la quale non è stato ancora proposto un piano di cassa integrazione straordinaria (Erte) per nessuno degli oltre mille dipendenti. Fcc aveva già avvertito nel suo ultimo conto economico, quando l'invasione russa dell'Ucraina non era ancora iniziata, degli effetti che l'aumento del prezzo dell'elettricità e dei combustibili stava avendo sulla sua attività di cemento nella seconda metà dello scorso anno. Infatti, il margine operativo lordo (Ebitda) di Cementos Portland è sceso del 45,6 per cento nel 2021, a 76,1 milioni di euro. L'azienda ha cementifici a Madrid (Morata de Tajuna), in Catalogna (Monjos e Vallcarca), in Andalusia (Alcalá de Guadaira), Castiglia e Leon (Venta de Banos), Cantabria (Mataporquera) e Navarra (Olazagutia).(Spm)