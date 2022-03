Puglia: Maraschio, valutazione danno sanitario strumento per controllo su territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attenzione della giunta regionale verso le aree ad alto rischio ambientale si concretizza anche attraverso la valutazione del danno sanitario, introdotta dalla Regione Puglia con una legge regionale del 2012, significativo strumento di controllo sanitario territoriale". Lo ha affermato l'assessore regionale all'Ambiente, Anna Grazia Maraschio: "La Vds viene redatta per quegli impianti assoggettati all'autorizzazione integrata ambientale e ricadenti nel campo di applicazione della richiamata legge del 2012 e contiene analisi e studi relativi all'impatto delle attività industriali sulla salute umana, così da poter integrare i provvedimenti autorizzativi ambientali anche con considerazioni inerenti alla tutela della salute dell'uomo, conformemente ai principi di matrice comunitaria che collegano le valutazioni ambientali a quelle sanitarie". Dunque ha concluso: "L'attenzione dedicata al caso specifico, fondamentale però per tutelare la salute della popolazione di un intero territorio, evidenzia la volontà di essere vicini a imprenditori, lavoratori e cittadini per intraprendere un percorso di tutela di ambiente e salute ma anche delle attività industriali stesse, che portano sviluppo e lavoro". (Ren)