Difesa: Arabia Saudita, conclusa prima edizione fiera settore con accordi per 7,9 miliardi di dollari

- Si è concluda a Riad, in Arabia Saudita, la prima edizione della fiera del settore della Difesa World Defense Show, durante cui sono stati firmati accordi del valore complessivo di 7,9 miliardi di dollari (pari a 29,7 miliardi di rial). Lo hanno annunciato gli organizzatori dell’evento in una dichiarazione ai media. L’esposizione internazionale della difesa è stata organizzata dall'Autorità generale saudita per le industrie militari (Gami), nell’ottica di realizzare i futuri propositi economici di difesa del Regno. Infatti, uno degli obiettivi della visione 2030 dell'Arabia Saudita è quello di avere il 50 per cento della spesa di difesa localizzata. Ahmad al Ohali, l’amministratore delegato di Gami, ha dichiarato: "La rete, la condivisione delle conoscenze e le relazioni commerciali stabilite attraverso la piattaforma mondiale della difesa stimoleranno una nuova era di investimento e crescita per l'industria della difesa e della sicurezza dell'Arabia Saudita, mentre ci avviciniamo al raggiungimento del nostro obiettivo di localizzare più del 50 per cento delle spese militari del regno del 2030". L'evento di quattro giorni, che ha preso il via il 6 marzo scorso, ha ospitato 600 espositori nei settori della difesa e della sicurezza provenienti da 42 Paesi. La prossima edizione è stata pianificata per il 2024. (Res)