Ucraina: Commissione Ue consulta Paesi su bozza proposta quadro temporaneo aiuti Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha inviato oggi agli Stati membri per la consultazione una bozza di proposta per un quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia dell'Ue nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha comunicato l'esecutivo europeo. "Il nostro pieno sostegno va agli ucraini. Ne hanno bisogno per essere in guerra", ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. "La guerra di Vladimir Putin contro l'Ucraina influenzerà anche l'economia dell'Ue ora e nei mesi a venire. Quindi siamo pronti a utilizzare tutta la flessibilità del nostro pacchetto di strumenti in materia di aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di sostenere le imprese e i settori gravemente colpiti", ha spiegato la vicepresidente. "Insieme agli Stati membri, stiamo esplorando le opzioni per fornire il sostegno necessario e proporzionato. E allo stesso tempo proteggendo la parità di condizioni nel mercato unico europeo", ha evidenziato. Il progetto di proposta in consultazione potrebbe consentire agli Stati membri di concedere sostegno temporaneo di liquidità a tutte le società colpite dall'attuale crisi. Tale sostegno potrebbe assumere la forma di garanzie e prestiti agevolati. Potrebbe permettere di dare aiuti per costi aggiuntivi dovuti ai prezzi eccezionalmente elevati di gas ed elettricità. (segue) (Beb)