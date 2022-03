Ucraina: Commissione Ue consulta Paesi su bozza proposta quadro temporaneo aiuti Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo sostegno potrebbe essere concesso in qualsiasi forma, comprese sovvenzioni limitate, per compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utilizzatori intensivi di energia, per l'aumento dei prezzi dell'energia. Entrambi i tipi di misure sarebbero disponibili anche per le società che si qualificano come in difficoltà poiché potrebbero dover far fronte a forti esigenze di liquidità a causa delle circostanze attuali. Le entità sanzionate e controllate dalla Russia sarebbero escluse dall'ambito di applicazione di queste misure. Gli Stati membri hanno ora la possibilità di commentare il progetto di proposta della Commissione e la Commissione valuterà rapidamente le risposte per finalizzare la sua posizione su un nuovo quadro temporaneo e valuterà in via prioritaria le misure di sostegno notificate dagli Stati membri nel contesto dell'attuale crisi. (Beb)