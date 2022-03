Pa: Brunetta, semplificazioni e formazione capitale umano sono cruciali per digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Semplificazione delle procedure e un capitale umano formato sono precondizioni fondamentali per abilitare la digitalizzazione, che rappresenta il nostro obiettivo finale. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “In un sistema complesso, e con un capitale umano non formato, la digitalizzazione non serve a nulla: quello che stiamo facendo, semplificando e tagliando i tempi delle procedure, è quindi funzionale a preparare il terreno per il processo di digitalizzazione”, ha detto. (Rin)