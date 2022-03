Sicilia: Musumeci incontra ambasciatore Messico in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico ha inoltre anche anticipato la prossima nomina del console onorario di Sicilia. "Da decenni abbiamo un consolato onorario in Sicilia, con sede a Palermo, e sono già state avviate le procedure di nomina del nuovo console, Alberto Tasca d'Almerita, giovane imprenditore siciliano". Il governatore si è congratulato per la scelta del candidato in quanto testimonianza di valorizzazione della Sicilia all'estero. Il diplomatico ha rivolto un invito formale al presidente per una visita in Messico, oltre alla sua partecipazione il prossimo 2 luglio in occasione dei festeggiamenti del centesimo anniversario dalla fondazione della sede dell'ambasciata del Messico in Italia (1922). (Ren)