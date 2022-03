Fine vita: Cappato, bene approvazione alla Camera, Senato superari discriminazione tra malati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i passi indietro della proposta di legge rispetto alla stessa sentenza 'Cappato' della Corte costituzionale e la bocciatura degli emendamenti per una piena legalizzazione dell'eutanasia, l'approvazione del testo alla Camera rappresenta "un passaggio positivo". Lo hanno dichiarato i leader dell'Associazione Luca Coscioni Filomena Gallo e Marco Cappato, che in questi giorni è a Varsavia per manifestare a favore dell'ingresso dell'Ucraina nell'Ue e per il Congresso del movimento Eumans. "Finalmente il Parlamento dà segno di voler provare ad assumersi le proprie responsabilità. Non sarebbe mai accaduto - spiegano - senza il coraggio di persone come Piergiorgio Welby, Fabiano Antoniani e Davide Trentini, che resero pubblica la loro scelta, senza le disobbedienze civili e senza 1.240.000 persone che hanno firmato il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia attiva facendo emergere una profonda consapevolezza e volontà popolare". (segue) (Rin)