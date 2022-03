Fine vita: Cappato, bene approvazione alla Camera, Senato superari discriminazione tra malati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci facciamo illusioni - proseguono Cappato e Gallo -. Siamo ben consapevoli della difficoltà che rappresenta il passaggio al Senato, nonché degli effetti discriminatori del testo nella versione attuale, che esclude dalla possibilità di accedere all'aiuto a morire i pazienti 'non tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale" (come ad esempio solitamente sono i malati terminali di cancro e alcune malattie neurovegetative). È per questo indispensabile che la legge sia immediatamente calendarizzata al Senato e per questo ci mobiliteremo nelle piazze italiane dall'8 al 10 aprile. Al Senato - ribadiscono - sarà poi necessario superare le odiose discriminazioni previste dalla legge così come approvata in prima lettura dalla Camera. Ci appelliamo ai gruppi che hanno votato a favore perché immediatamente iscrivano all'ordine del giorno la legge, in modo da accelerare il necessario processo migliorativo di un testo che riprenda quanto sancito dalla Consulta, rispondendo all'invito di tutelare le persone più fragili e -aggiungiamo noi sulla base dell'esperienza quotidiana dell'Associazione -non si discrimini chi oggi non rientra nelle condizioni previste dal testo uscito dalla Camera oggi". "In ogni caso – concludono -, noi continueremo le nostre azioni nonviolente di disobbedienza civile in aiuto a quei malati esclusi dal diritto di essere liberi di scegliere fino alla fine della loro vita". (Rin)