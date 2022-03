Difesa: Romania, 174 soldati portoghesi saranno inviati nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 174 i soldati portoghesi che saranno inviati in Romania tra la fine di marzo e l'inizio di aprile per rafforzare la difesa del Paese dell'Europa centro-orientale. Lo riferisce il portale d'informazione "The Portugal News" ripreso dalla stampa romena. "Il processo di preparazione è attualmente in corso, ci sono già soldati portoghesi in Romania che lavorano con l'esercito romeno, occupandosi di questioni logistiche, e l'unità con 174 soldati arriverà nelle prossime settimane, alla fine di marzo o all'inizio di aprile", ha detto il ministro della Difesa portoghese, Joao Gomes Cravinho. Questi soldati, ha sottolineato il ministro, "saranno di stanza nel sud della Romania e, quindi, non saranno nelle immediate vicinanze del confine con l'Ucraina", ma svolgeranno "un ruolo molto importante nel rafforzamento della capacità deterrente della Nato". (Rob)