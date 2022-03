Tunisia: migranti, arrestati 63 clandestini in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità di sicurezza e della Guardia costiera della Tunisia hanno arrestato 63 migranti clandestini in diverse regioni del Paese nordafricano nell'ambito di una operazione di contrasto al fenomeno della migrazione illegale. Lo ha riferito il portavoce ufficiale della Guardia nazionale, il generale Houssam Eddine Jebabli, in una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook ufficiale, precisando che due persone sono state arrestate nel governatorato di Nabeul, nel nord del Paese, dopo aver tentato di partecipare ad un'operazione di migrazione illegale. Jebabli ha aggiunto che altre due persone sono state arrestate nel governatorato di Sfax, nel sud della Tunisia, per lo stesso motivo. Mentre altre unità della Guardia costiera della stessa città sono riuscite a bloccare 48 persone di diverse nazionalità dell'Africa subsahariana, che erano dirette verso le coste europee. Nella nota, si evince che altre persone sono state arrestate mentre provavano ad attraversare illegalmente il confine tra Tunisia e Algeria. (Tut)