Energia: Cingolani, dobbiamo essere pronti a rinunciare a gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento di emergenza “stiamo cercando di diversificare le sorgenti di gas in modo da essere pronti, il prima possibile, a sostituire il 40 per cento di gas che importiamo dalla Russia: dobbiamo essere pronti il prima possibile a farne a meno”. Questo uno dei passaggi dell’audizione del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, davanti alle commissioni Ambiente, Industria e Politiche Ue del Senato. (Rin)