Russia: Putin, Mosca adempie agli obblighi energetici, le affermazioni dei Paesi ostili suonano strane

- Gli appelli dei Paesi ostili ai propri cittadini di "vestirsi più caldi", così come le accuse contro la Russia per il deterioramento della situazione, suonano strane, soprattutto perché Mosca adempie a tutti i suoi obblighi energetici. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con l'esecutivo. "Vorrei sottolineare ancora una volta che stiamo adempiendo a tutti i nostri obblighi nel campo dell'approvvigionamento energetico", ha ribadito Putin. Il capo di Stato ha poi ricordato le recenti parole del vice primo ministro Aleksandr Novak, il quale ha dichiarato che la Russia sta rispettando interamente tutte le consegne ai principali clienti, sia in Europa che in altre regioni del mondo. (Rum)