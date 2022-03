© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dell'energia nei Paesi occidentali stanno aumentando a causa dei loro stessi errori di calcolo, non per colpa della Russia. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con l'esecutivo. "Anche il sistema di trasporto del gas dell'Ucraina è caricato al 100 per cento in base ai nostri contratti", ha sottolineato Putin. (Rum)