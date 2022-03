Tunisia: gruppo emiratino Bukhatir presenta progetto città sportiva per la capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile del gruppo Bukhatir emiratino, Salah Bukhatir, ha presentato oggi a Tunisi il progetto Tunis Sports City, che si estenderà su quasi 250 ettari sulle sponde settentrionali della laguna su cui si estende la capitale tunisina. Lo riferisce l’emittente radiofonica tunisina “Shems Fm”. Il progetto avrà un costo totale stimato di 5 miliardi di dollari. Durante la presentazione del progetto, Bukhatir ha sottolineato che l'obiettivo principale è quello di rendere la Tunis Sports City una nuova città secondo il sistema di sviluppo sostenibile basato su standard di costruzione ecologica. Il capo del gruppo emiratino ha affermato che questo progetto riguarderà l'aspetto sportivo, dove si concentreranno quattro accademie - calcio, nuoto, tennis e atletica - secondo gli standard internazionali in collaborazione con i più grandi e famosi club europei. Bukhatir ha affermato che la parte turistica sarà composta da 6 hotel di lusso e un campo da golf a 9 buche che si estenderà su una superficie di 53 ettari, oltre a un vasto parco di 20 ettari con percorsi pedonali. Bukhatir ha sottolineato che l'altro aspetto relativo a questo progetto è residenziale e sarà di livello mondiale aperto sulle sponde settentrionali della laguna di Tunisi, sul campo da golf e sul parco. Per quanto riguarda il quarto aspetto del progetto relativo allo shopping, vendita, esposizione e intrattenimento, esso include una grande centro commerciale costruito su 13 ettari, con molti spazi verdi, oltre a una corniche che si estenderà per 3 chilometri sulle sponde settentrionali del laguna. (Tut)