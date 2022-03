Fine vita: Carbonaro (M5s), finalmente risposte a persone in sofferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il primo via libera al testo unificato sulla morte volontaria medicalmente assistita, “il Parlamento dimostra finalmente, dopo lunghi anni di rinvii, di assumersi la responsabilità di colmare un grave vuoto normativo, che finora ha lasciato senza risposta persone in condizioni di estrema sofferenza che chiedono tutele”. Lo dichiara Alessandra Carbonaro, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati. “A queste persone, prima di tutto, dobbiamo far sentire che lo Stato c'è e non vuole lasciarle sole", aggiunge. "Oggi siamo vicini - prosegue - a compiere un grande passo nella direzione del progresso sociale di questo Paese. Il risultato che la Camera ha raggiunto, grazie anche al lavoro di mediazione e alla determinazione del M5s, ci rende molto soddisfatti: il provvedimento rappresenta una sintesi equilibrata delle varie sensibilità politiche e ci consente di dare una risposta al Paese reale, che ha già dimostrato grande sensibilità al tema sottoscrivendo il referendum sull'eutanasia con un milione e duecentomila firme". "Anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 2019, l'approvazione definitiva di questa legge è cruciale: anche al Senato, quindi, dove presto inizierà l'esame, mi auguro fortemente che a guidare il lavoro dei parlamentari sia il senso profondo di dignità della vita", conclude. (Rin)