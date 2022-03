Energia: Nord Macedonia, da Bers un milione di euro per aumentare l'efficienza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha annunciato un prestito di un milione di euro a Komercijalna Banka Skopje per sostenere gli investimenti delle famiglie nell'efficienza energetica. "I fondi saranno disponibili per le persone che vogliono investire in misure dirette al risparmio energetico, come isolamento, finestre, pompe di calore, pannelli solari e altre soluzioni", ha precisato l'ufficio della Bers a Skopje secondo quanto riferisce il sito "Opserver". I beneficiari avranno diritto a una sovvenzione fino al 20 per cento del valore del prestito contratto per eseguire i lavori. "Siamo lieti di costruire una collaborazione di successo con Komercijalna Banka Skopje e di incrementare il nostro sostegno agli investimenti nell'efficienza energetica nel Paese", ha affermato Andi Aranitasi, rappresentante della Bers per la Macedonia del Nord. (Seb)