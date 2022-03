Fine vita: M5s, legge rimette Parlamento in sintonia con sentire italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione in prima lettura della legge sul suicidio medicalmente assistito, “il Parlamento si rimette in sintonia con il sentire degli italiani che da anni chiedono una legge sul fine vita”. Lo affermano i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali. “Il M5s in questi anni ha lavorato per arrivare a tale traguardo, chiedendone la calendarizzazione in Aula e lavorando a un testo equilibrato, che potesse rispondere all'esigenza di chi vuole porre fine alle proprie sofferenze con dignità e circondato dall'affetto dei propri cari". "La legge sul fine vita è parte di un percorso in cui il M5s è stato partecipe da oltre dieci anni ad ogni livello istituzionale - continuano -. Ricordiamo infatti come sin dal 2009 gli eletti M5s si sono battuti a favore dell’istituzione dei registri per il testamento biologico e della legge 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento (Dat), che di fatto ha portato la Consulta ad esprimersi, aprendo la strada a questa legge di civiltà", concludono. (Rin)