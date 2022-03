Pa: Brunetta, con sblocco turnover e salario accessi 100 mila assunzioni quest’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sblocco del turnover e del salario accessorio consentirà il reclutamento ordinario di circa 100 mila dipendenti pubblici a tempo indeterminato quest’anno. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “I 3,2 milioni di dipendenti pubblici hanno un’età media superiore a 50 anni, ed è andato diminuendo nell’ordine del 28-29 per cento negli ultimi anni, invecchiando e senza modernizzarsi: ora abbiamo davanti il Pnrr e l’esigenza di digitalizzare, e abbiamo pertanto bisogno di flussi in ingresso di personale qualificato, dotato delle necessarie competenze”, ha detto, ricordando il piano per la formazione del capitale umano avviato dal governo. “Perché i flussi cambino lo stock, tuttavia, servono anni, ed è in questa direzione che vanno iniziative come la possibilità per tutti i dipendenti pubblici di laurearsi – con 70 università con cui abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa – e di svolgere corsi di formazione digitale”, ha concluso. (Rin)