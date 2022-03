Taiwan: avvistato velivolo cinese nella Zona d'identificazione della difesa aerea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero della Difesa e dell'Esercito popolare di liberazione cinese, Wu Qian, ha più volte attribuito all'ingerenza dei Paesi esteri la responsabilità delle persistenti tensioni nello Stretto. Parlando ieri alla quinta sessione del 13mo Congresso nazionale del popolo, la massima istituzione legislativa del Paese, Wu ha precisato che le esercitazioni delle Forze armate "non intendono colpire in alcun modo i connazionali a Taiwan" e puntano esclusivamente a contrastare le "attività separatiste" e l'ingerenza dei Paesi esteri negli affari interni della Cina. Quanto più gli Stati Uniti e il Giappone interferiranno nella questione di Taiwan, "tanto più dura sarà la risposta (della Cina) per salvaguardare la propria sovranità e l'integrità territoriale", ha chiarito. Alle parole di Wu hanno fatto eco le dichiarazioni rilasciate nella stessa giornata dal presidente del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, Wang Yang. Pur ribadendo ferma opposizione al separatismo, Wang ha chiarito che la Cina continuerà a promuovere lo sviluppo "pacifico e integrato" tra le due sponde dello Stretto, e ha invitato i connazionali a Taiwan a collaborare per la "riunificazione e il ringiovanimento nazionale". (segue) (Cip)