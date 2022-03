Taiwan: avvistato velivolo cinese nella Zona d'identificazione della difesa aerea (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciononostante, Tsai ha rafforzato il livello d'allerta richiedendo l'istituzione di una "squadra di risposta alla crisi in Ucraina", con lo scopo di prevenire conseguenze negative per la stabilità geopolitica e finanziaria nello Stretto. Il gruppo monitora – in collaborazione con altri Paesi – l'impatto della crisi sui prezzi delle materie prime, sui mercati azionari e su altre questioni relative all'ambito finanziario. Al contempo, le Forze armate sono state incaricate di vigilare sulle attività militari nell'Indo-Pacifico e di incrementare la prontezza al combattimento nell'eventualità di un attacco. (Cip)