Speciale energia: Draghi, governo difenderà sistema produttivo italiano

- “Il governo pone tutta la sua attenzione alla realizzazione del Pnrr e all’impatto dei costi dell’energia e delle materie prime: continueremo a sostenere il nostro sistema produttivo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo in Aula alla Camera sulle iniziative per un aggiornamento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la proroga della sospensione del Patto di stabilità e crescita, in considerazione degli effetti determinati dal conflitto russo-ucraino. (Rin)