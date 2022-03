Speciale energia: assessore Fvg Attività produttive, serve azione puntuale di Ue e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dilazioni dei pagamenti, proroga delle agevolazioni del "Temporary framework", abbassamento delle accise per contenere i costi energetici e incentivi sugli investimenti in rinnovabili. Sono alcune delle richieste da rivolgere al governo raccolte dall’assessore regionale alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, che ha incontrato associazioni di categoria e sindacati per fare il punto sulla situazione economica a seguito della crisi internazionale scatenata dalla guerra russo-ucraina. “Siamo preoccupati per la situazione internazionale, per l’incremento dei costi dell’energia e delle materie prime e anche per la difficoltà di approvvigionamento”, ha detto Bini. In Friuli Venezia Giulia alcune imprese stanno già fermando le linee produttive e hanno annunciato il ricorso alla cassa integrazione. Per l’assessore, esiste “un rischio reale di recessione”. “È quanto mai necessario un’azione puntuale da parte dell’Unione europea e del governo centrale”, ha aggiunto. “La Regione non può intervenire direttamente davanti ad una crisi di così ampia portata, ma può contribuire a stimolare l’Unione europea e il governo nazionale a mettere in atto delle progettualità strategiche per il periodo”. (Frt)