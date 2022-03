Speciale energia: Meleo (M5s), Roma istituisca fondo per famiglie e imprese in difficoltà con caro bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- Il Movimento 5 stelle in Campidoglio chiede che Roma Capitale contribuisca in maniera efficace ad abbattere il caro bollette istituendo un Fondo di garanzia e di solidarietà formato con gli utili 2021 distribuiti da Acea a Roma Capitale, sua principale azionista, e che il fondo sia devoluto a favore delle famiglie e imprese romane in morosità, da individuarsi secondo i criteri già indicati dai decreti nazionali. In una nota la capogruppo del M5s in Campidoglio, Linda Meleo, spiega che in questo modo "le famiglie potranno vedersi concessa la possibilità di rateizzare le bollette di elettricità e gas già emesse, per un periodo dai 6 ai 12 mesi e senza interessi". "Dobbiamo prendere di petto il problema gravissimo dell'impossibilità delle famiglie romane di risolvere la questione dell'aumento dei costi dell'energia - sottolinea Meleo -, con un rilevante importo da pagare contenuto nelle bollette luce e gas. Un circolo perverso in cui le misure restrittive di contrasto alla pandemia da Covid 19 si sono intrecciate in maniera sinergica con gli aumenti suddetti e la perdita del lavoro, rendendo un'emergenza lo stato di bisogno in cui versano molti cittadini. Nonostante il susseguirsi di provvedimenti governativi di ausilio a famiglie e imprese in stato di bisogno, la percentuale di abbattimento dei costi gravanti su famiglie e imprese è solo del 6 per cento". (Com)