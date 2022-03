Speciale energia: Draghi, a lavoro per ridurre dipendenza gas russo in tempi rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo al lavoro per ridurre la dipendenza dal gas russo in tempi rapidi”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative volte a porre in sicurezza gli approvvigionamenti energetici nella prospettiva di una politica energetica organica e differenziata, che tenga in considerazione anche il cosiddetto “nucleare pulito”. “La quota di gas russo è aumentata molto negli ultimi 10 anni e questo è successo anche dopo l’invasione della Crimea: questa è una sottovalutazione di politica estera”, ha aggiunto. (Rin)