Speciale energia: Ad Edison Monti a “Nova”, allo studio strategia per sopperire a gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edison sta ragionando su come può “nel breve termine contribuire a un aumento delle fonti non russe” di gas, “che potrebbero anche non essere disponibili nell'immediato futuro”. Lo ha dichiarato in un’intervista ad “Agenzia Nova” l’amministratore delegato di Edison, Nicola Monti, interpellato sul tema della diversificazione delle forniture energetiche alla luce della situazione in Ucraina. La Russia è “una delle cinque fonti” del portafoglio di Edison, ha spiegato Monti, sottolineando che la fornitura da Mosca ha “un peso relativamente piccolo, perché vale solo il 7 per cento”. Sul mercato, la società è “oggi uno dei principali operatori, perché ricopriamo il 20 per cento della domanda, e siamo la società che ha il portafoglio di approvvigionamento d'importazione più diversificato di tutte”, ha affermato l’Ad di Edison. (Res)