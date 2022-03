Speciale energia: Draghi, entro 2028 primo prototipo reattore a fusione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia europea per le energie a fusione “prevede l’entrata in funzione del primo prototipo di reattore a fusione nel 2025-2028”. Lo ha chiarito il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative volte a porre in sicurezza gli approvvigionamenti energetici nella prospettiva di una politica energetica organica e differenziata, che tenga in considerazione anche il cosiddetto “nucleare pulito”. (Rin)