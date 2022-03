Speciale energia: Bellodi (Luiss), gasdotto Eastmed è difficile senza appoggio Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Eastmed “può essere un progetto che nel prossimo futuro ci può affrancare ulteriormente dal gas russo, ma senza un endorsment degli Stati Uniti tutto diventa molto più difficile”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Leonardo Bellodi della Luiss Business School, ricordando che lo scorso gennaio Washington ha tolto il proprio appoggio al progetto. Sebbene sia un’alternativa, l’Eastmed “non è la risposta” alle necessità energetica “nell’immediato e per il prossimo inverno, dove potremmo già avere dei problemi”, ha spiegato l’esperto. Inoltre, "ammesso che ci sia un accordo", le fasi di costruzione richiederebbero anni. Bellodi ha illustrato le criticità relative all’infrastruttura pensata per convogliare il gas dei giacimenti israeliani verso l’Europa, passando per Cipro, Grecia e Italia. “Ci sono due temi: uno geopolitico, l’altro riguarda i costi – ha affermato -. Adesso il costo del gas è alto”, ma non è noto per quanto tempo i costi di gas e petrolio resteranno elevati. Inoltre, un altro aspetto da tenere in considerazione è la transizione energetica. (Res)