Speciale energia: Emirati, ambasciatore Lener, impegno Abu Dhabi per efficienza energetica eccezionale

- I paesi del Golfo hanno un tasso elevato di emissioni pro capite e stanno affrontando una sfida complessa: tuttavia, l’impegno degli Emirati Arabi Uniti su questo fronte è stato eccezionale negli ultimi anni. Lo ha detto Nicola Lener, ambasciatore d'Italia ad Abu Dhabi, intervenendo all’evento “The global need to save energy: the italian contribution” a Expo 2020 Dubai. “Gli Emirati hanno adottato una strategia energetica nazionale di lungo termine, che guarda al 2050 e prevede un incremento al 50 per cento della quota di energia pulita all’interno del mix nazionale, oltre ad una riduzione dell’impronta carbonica nella generazione”, ha spiegato, aggiungendo che l’efficienza energetica è un pilastro della strategia europea per incrementare l’indipendenza dell’Unione in un contesto difficile. (Rin)