Speciale energia: Toscana, Spinelli, caro energia preoccupa Terzo Settore

- L’assessore regionale alle Politiche sociali della Toscana Serena Spinelli si è detta "preoccupata riguardo alle conseguenze che i rincari di carburante e servizi quali luce e gas possono avere sui servizi garantiti dal Terzo settore". Lo ha fatto rispondendo in aula a una mozione, in cui Elisa Montemagni, Elena Meini e Giovanni Galli (Lega) chiedevano alla giunta "quali siano le iniziative che si intende intraprendere per supportare le associazioni di volontariato toscane, per rispondere all’importante aumento dei costi legati alle spese di acquisto di carburante e al consumo di energia, al fine di evitare una riduzione dei servizi erogati e pesanti ripercussioni per la comunità. I consiglieri chiedevano inoltre se il presidente e la giunta intendano attivarsi direttamente e nei confronti del governo affinché siano adottate precise misure volte a sostenere le associazioni di volontariato toscane”. (Ren)