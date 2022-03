Ucraina: Gualtieri, sabato sarò a manifestazione pace Firenze, su accoglienza Roma c'è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la guerra in Ucraina, "Roma c'è e mostra il suo volto di accoglienza e solidarietà. Sabato sarò a Firenze alla manifestazione per la pace con il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e tanti sindaci italiani per esprimere la nostra vicinanza al popolo ucraino". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la conferenza stampa con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sugli interventi e le misure messe in campo dall'Unità di crisi regionale. (Rer)