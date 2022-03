India: Uttar Pradesh, Bjp vince e mantiene governo pur perdendo seggi, crescono i socialisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito del popolo indiano (Bjp) ha cominciato a festeggiare la vittoria nelle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa dello Stato dell’Uttar Pradesh, che si sono svolte in sette fasi dal 10 febbraio al 7 marzo. Benché lo scrutinio non sia ancora concluso e i risultati non siano ancora stati ufficializzati, la conferma del partito dello zafferano è certa: secondo i dati, ancora non definitivi, della Commissione elettorale, su 403 seggi assembleari, il Bjp ne ha vinti 95 ed è in testa in altri 157, proiettandosi così ben oltre la soglia della maggioranza, sebbene perdendo parte dei seggi che aveva, 297. Il capo del governo uscente, Yogi Adityanath, monaco e rappresentante del nazionalismo indù, è giunto nel quartier generale del Bjp di Lucknow, dove è stato acclamato dai sostenitori, mentre il primo ministro, Narendra Modi, è atteso a breve in quello di Nuova Delhi. (segue) (Inn)