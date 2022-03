India: Uttar Pradesh, Bjp vince e mantiene governo pur perdendo seggi, crescono i socialisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella consultazione, che ha registrato un’affluenza del 57,53 per cento (al di sotto del 59,56 del 2017), il principale sfidante era il Partito socialista (Sp), presieduto da Akhilesh Yadav, che nella legislatura uscente aveva 70 seggi e che si avvia a incrementarli: attualmente è sopra i cento tra quelli vinti (25) e quelli in cui è in testa (89). Si è confermata la marginalità del Congresso nazionale indiano (Inc), assente da tre decenni dal governo dell’Uttar Pradesh, dove nella sua base di riferimento è stato da tempo superato dai socialisti. Il partito, che aveva ottenuto solo sette seggi nel 2017, non dovrebbe andare oltre i due, una bocciatura per il programma presentato dalla segretaria generale statale Priyanka Gandhi, con un focus particolare sulle donne. (segue) (Inn)