San Siro: Zanella (Lega), ennesima dimostrazione di incapacità di Sala, brutta figura per Milano

- "Ennesima dimostrazione di incapacità di Sala, strigliato anche da Malagò sul caso San Siro a Milano. Due anni procrastinando e rimpallando responsabilità che hanno portato ad una vera e propria 'figuraccia' in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 con l'apertura della cerimonia nel vecchio Meazza". Lo afferma in una nota la deputata della Lega Federica Zanella. "Il destino del nuovo stadio rimane così sospeso nell'aria, con due squadre di calibro internazionale come Inter e Milan che non possono pianificare con certezza il loro futuro con ricadute senz'altro negative quantomeno su business plan e brand. Senza contare, infine, un grave danno di immagine per la città meneghina in vista di un evento iconico come Milano-Cortina 2026. Il sindaco dice di non volersene lavare le mani ma, nei fatti, finora ha solo strizzato l'occhio agli amici ambientalisti". (Com)