Libano: ospedali privati rifiutano decisione Fondo previdenza sociale su pagamento cure

- Il sindacato degli ospedali privati in Libano ha annunciato che avrebbe ritardato di una settimana la decisione del Fondo nazionale di previdenza sociale (Cnss) di non coprire più tutte le cure per i suoi pazienti. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale la decisione è stata presa in attesa dell'attuazione di una promessa del presidente del Confederazione generale dei lavoratori libanese (Cgtl), Bechara Asmar, di intervenire e garantire il pagamento degli anticipi mensili dal Cnss. Asmar si sarebbe infatti impegnato a garantire il pagamento di tutti gli anticipi del Cnss agli ospedali e “per arrivare alla soluzione desiderata il prima possibile”, il sindacato ha deciso di “sospendere per una settimana le decisioni prese nei confronti dei pazienti coperti dal Cnss”. Il Fondo nazionale di previdenza sociale ha deciso nei giorni scorsi di coprire solo i costi della terapia intensiva per i suoi pazienti, lasciando scoperte le terapie di dialisi e i farmaci antitumorali. (segue) (Lib)