Brasile: Covid, 652 morti e quasi 50 mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore (2)

- Alla data di mercoledì 9 marzo 156.477.175 brasiliani hanno ricevuto la seconda dose o un vaccino contro la Covid-19 che prevede la somministrazione di una sola dose. Complessivamente la percentuale di brasiliani completamente immunizzati ha raggiunto il 72,84 per cento della popolazione totale (il 78,18 per cento della popolazione vaccinabile, al di sopra dei 5 anni). Inoltre, 173.541.373 persone hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino, pari all'80,78 per cento della popolazione totale (l'86,7 per cento della popolazione vaccinabile, al di sopra dei 5 anni). La terza dose di rinforzo è stata applicata su 67.853.475 persone, pari al 41,94 per cento della popolazione vaccinabile, al di sopra dei 18 anni). Quanto ai dati relativi alla vaccinazione pediatrica, fino ad oggi sono 10.195.209 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima dose (49,73 per cento della popolazione). Mentre 602.326 hanno ricevuto anche la seconda, pari al 2,94 per cento della popolazione vaccinabile. (segue) (Brb)