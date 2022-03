Ucraina: Sala, in arrivo molti minori, Milano farà tutto il possibile per loro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'arrivo di numerosi profughi ucraini a Milano e in Lombardia, "molto preoccupante può essere il tema dei minori. Arrivano minori non accompagnati però quello che si dovrà fare lo faremo". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del progetto dell'arena di Milano Santa Giulia, organizzata oggi da Eventim. Riguardo poi la nomina di Guido Bertolaso per gestire a livello lombardo l'arrivo dei rifugiati Ucraini, Sala ha ricordato che "è una decisione che ha preso la Regione Lombardia", dato che "il governo sta dando alle Regioni un ruolo importante rispetto alla gestione dei profughi, quindi non voglio entrare nel dibattito se è una cosa giusta o sbagliata". (Rem)