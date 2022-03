Balneari: Zaia, siamo con loro, la legge va modificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I rappresentanti delle imprese balneari che hanno manifestato a Roma hanno ragione: le Regioni e i Comuni stanno dalla loro parte. Il Veneto, capitale delle vacanze italiane, di sicuro e con tutta la convinzione possibile. Si rischia di abbattere uno degli asset più forti del turismo italiano”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprimendo il suo appoggio alle associazioni di categoria dei balneari Sib e Fiba, che hanno manifestato stamattina a Roma. “Non siamo mai stati contrari alle gare, ma riteniamo che sia necessario garantire l’ammortamento e la valorizzazione dell’esperienza professionale. Lasciare al gestore storico una sorta di avviamento di impresa è il riconoscimento del lavoro fatto negli anni in Veneto. Parliamo di un comparto composto da oltre 660 insediamenti che versa allo Stato oltre 10 milioni di euro di canone all’anno. Non è assolutamente accettabile che nel provvedimento sulle concessioni approvato dal Governo compaia solamente il concetto residuo di ammortamento. In Veneto gli imprenditori hanno sempre investito milioni di euro nelle proprie attività, fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare e per questo motivo la Regione intende continuare a fare la sua parte chiedendo una correzione della norma”, conclude Zaia.(Rev)