﻿Balneari: Fassina (Leu), emendamento governo non va bene

- "Prima di estendere meccanicamente la direttiva Bolkestein alle concessioni balneari, dobbiamo verificarne i risultati a 15 anni dalla sua entrata in vigore. La direttiva in questione, insieme ad altre direttive europee come quella sui lavoratori disclocati, ha alimentato la concorrenza verso il basso tra ordinamenti di welfare e condizioni del lavoro. Non ha messo in concorrenza capacità imprenditoriali. Non ha beneficiato i consumatori. Inoltre, è davvero surreale sconquassare ora un settore economico già così provato dal Covid". Lo ha detto il deputato di Liberi e uguali Stefano Fassina intervenendo in piazza Santi Apostoli a Roma alla manifestazione dei balneari. "Siamo in una drammatica fase di guerra. Cambia la storia. Il post guerra in Ucraina ridetermina tutte le relazioni economiche, flussi turistici inclusi, prosegue Fassina. Il governo deve ascoltare le giuste istanze delle categorie. Il governo deve ascoltare il Parlamento. L'emendamento approvato dal Consiglio dei ministri sulle concessioni balneari non va. Nonostante le attenuanti previste, le piccole imprese sono svantaggiate. Si può, si deve - ha concluso Fassina - riformare la regolazione delle concessioni balneari, ma senza applicare a tappeto il meccanismo del bando".(Rin)