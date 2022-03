Ucraina: D'Amato (Regione Lazio), in corso monitoraggio su vaccini, massima attenzione a tbc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "sono in corso tutte le attività di valutazione dello stato vaccinale di chi sta arrivando dall'Ucraina, soprattutto i minori, e chi non ha completato il percorso delle vaccinazioni lo farà secondo le regole vigenti in Italia e c'è una attenzione particolare soprattutto a polio, tetano e si sta facendo anche uno screening sulla Tbc". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine della conferenza stampa per illustrare gli interventi e le misure messi in campo dall'Unità di crisi regionale per l'emergenza Ucraina.(Rer)